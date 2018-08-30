СМИ: Полузащитник «Спартака» Промес станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи»

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Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи» в случае трансфера в испанский футбольный клуб.
СМИ: Полузащитник «Спартака» Промес станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает AS.

По информации издания, испанцы заплатят за хавбека сборной Нидерландов €20 млн и подпишут с игроком соглашение, рассчитанное на четыре года.

При этом нынешняя зарплата Промеса в «Спартаке» составляет около €3 млн.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте» и в общей сложности принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее тренер «Севильи» высказался о возможном трансфере футболиста «Спартака» Промеса. 

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