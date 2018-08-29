Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Урал»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу подписания контракта с екатеринбургским клубом.

«Если учесть, что я прилетел с женой, то, естественно, с ней. Отец тоже сыграл решающую роль. Говорил с Романом Павлюченко, который положительно отозвался о городе и о команде. Всё в единое целое сложилось и так получилось», — приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».

Погребняк с 2015 по 2017 год выступал за московское «Динамо», а в начале 2018 года перешёл в «Тосно», который по завершении сезона был расформирован.

Павлюченко играл за «Урал» в сезоне-2016/17.

29 августа 34-летний форвард подписал контракт с «Уралом».

Ранее Погребняк рассказал, будет ли перевозить семью в Екатеринбург.