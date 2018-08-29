Павел Погребняк стал игроком ФК «Урал»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк стал игроком футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга.

Погребняк и «Урал» заключили контракт, сроки которого не разглашаются, сообщается на сайте екатеринбургского клуба. Футболист будет выступать в новом клубе под номером 88.

Последним клубом российского нападающего был «Тосно» из Ленинградской области, прекративший своё существование.

Ранее президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал интерес команды к подписанию контракта с Павлом Погребняком и ответил на вопрос о необходимости усиления состава другими игроками.