Акинфеев заявил, что выступления за ЦСКА никогда не были для него рутиной
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«Если бы футбол не доставлял мне удовольствия, я бы давно закончил. Мне нравится это дело. Оно может называться по-разному — хобби, работа, но у меня нет пресыщения футболом», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.
Он выразил надежду, что будет как можно дольше радовать и своих родных, и болельщиков команды.
«В ЦСКА для меня никогда не было рутины. Те моменты, которые я здесь проживал, проживаю и буду проживать, доставляют колоссальную радость. Ни о каких переменах и речи быть не могло», — добавил 32-летний голкипер.
Ранее стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА.