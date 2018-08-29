Акинфеев заявил, что выступления за ЦСКА никогда не были для него рутиной

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал своё решение продлить контракт с армейцами.

«Если бы футбол не доставлял мне удовольствия, я бы давно закончил. Мне нравится это дело. Оно может называться по-разному — хобби, работа, но у меня нет пресыщения футболом», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Он выразил надежду, что будет как можно дольше радовать и своих родных, и болельщиков команды.

«В ЦСКА для меня никогда не было рутины. Те моменты, которые я здесь проживал, проживаю и буду проживать, доставляют колоссальную радость. Ни о каких переменах и речи быть не могло», — добавил 32-летний голкипер.

Ранее стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА.