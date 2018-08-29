Арбитр Вилков признал, что ошибочно не назначил пенальти в матче «Енисей» — «Крылья Советов»

Футбольный судья Михаил Вилков прокомментировал свою работу в матче пятого тура Российской премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и самарскими «Крыльями Советов».

«Это была не лучшая моя игра. Причин нет никаких, просто так сложился матч с обилием сложных моментов в первом тайме. Так бывает. Проанализировав матч и свою работу, могу сказать, что в эпизоде с попаданием мяча в руку Дмитрия Ятченко необходимо было назначить 11-метровый в ворота «Енисея», — приводит слова Вилкова «Российская газета».

Он также объяснил, почему удалил хавбека «Крыльев Советов» Олега Ланина.

«Первое предупреждение Ланин получил за несогласие с решением арбитра. Второе предупреждение было показано за длительную задержку — после неё последовала отмашка Марко Обрадовича, которая была сделана ладошкой. Если бы это был акцентированный удар локтем, это была бы красная», — рассказал арбитр.

Матч между «Енисеем» и «Крыльями Советов» завершился победой красноярской команды со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов принял извинения главы ДСИ РФС Александра Егорова.