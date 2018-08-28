Тренер «Крыльев Советов» Тихонов заявил, что принимает извинения главы ДСИ РФС Егорова

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов заявил, что принимает извинения руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александра Егорова за слова после игры самарцев с красноярским «Енисеем» в пятом туре Российской премьер-лиги.

«Хочется сказать о бревне в глазу, но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть нельзя. Семья — это святое. Подчеркиваю: семья — это святое! А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

«Енисей» обыграл «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0. На 34-й минуте в составе самарцев был удалён Олег Ланин. После матча Тихонов раскритиковал судейство бригады Михаила Вилкова, на что Егоров высказался, упомянув при этом семью тренера.

Ранее сообщалось, что Егоров принёс извинения наставнику «Крыльев Советов» Тихонову за слова после матча с «Енисеем».