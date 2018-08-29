Кержаков заявил, что возможный трансфер Промеса имеет больше минусов, чем плюсов для «Спартака»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России и бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение о возможном переходе голландского полузащитника Квинси Промеса из московского «Спартака» в испанскую «Севилью».

«Не могу предсказать, потянет ли Промес в «Севилье»: всё-таки это уже другая команда относительно той, в которой играл я», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Он отметил, что в любом случае в Испании совершенно другой уровень футбола, нежели в России.

«Думаю, для «Спартака» этот трансфер имеет больше минусов, чем плюсов. В игровом плане его уход — минус, в финансовом — плюс», — добавил спортсмен.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года и в общей сложности принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее Массимо Каррера высказался о возможном уходе Промеса из «Спартака».