Каррера высказался о возможном уходе Промеса из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе голландского полузащитника Квинси Промеса в другой клуб.

«Пока он игрок «Спартака». Сегодня он тренировался с нами. Если он уйдёт, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой», — приводит слова Карреры Sport24.

Он отметил, что найти замену Промесу будет непросто, поскольку он игрок очень высокого уровня.

«Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть», — добавил специалист.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте», и в общей сложности принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса.