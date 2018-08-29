Каррера высказался о возможном уходе Промеса из «Спартака»
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- РИА Новости
«Пока он игрок «Спартака». Сегодня он тренировался с нами. Если он уйдёт, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой», — приводит слова Карреры Sport24.
Он отметил, что найти замену Промесу будет непросто, поскольку он игрок очень высокого уровня.
«Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть», — добавил специалист.
Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте», и в общей сложности принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых отличился 68 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса.