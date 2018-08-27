СМИ: «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса

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Испанский футбольный клуб «Севилья» готов приобрести голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса за €20 млн.
СМИ: «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, испанцы остались единственным претендентом на хавбека сборной Нидерландов. До этого сообщалось, что в числе заинтересованных были «Монако» и «Бенфика».

26-летний Промес отыграл в составе «Спартака» в общей сложности 136 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее стало известно, что информация об интересе «Монако» к Промесу не соответствует действительности.

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