СМИ: «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, испанцы остались единственным претендентом на хавбека сборной Нидерландов. До этого сообщалось, что в числе заинтересованных были «Монако» и «Бенфика».
26-летний Промес отыграл в составе «Спартака» в общей сложности 136 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 68 забитыми мячами.
Ранее стало известно, что информация об интересе «Монако» к Промесу не соответствует действительности.