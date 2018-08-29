Погребняк рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал, когда планирует вернуться на поле после разрыва ахиллова сухожилия.
Погребняк рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле
  • РИА Новости

«Верю, что сыграю в этом году. Надеюсь, что случится это в октябре. За те четыре месяца, что я лечусь, понял, что пока не могу без футбола. Очень хочется скорее вернуться и начать заниматься любимым делом», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

Погребняк, выступавший в прошедшем сезоне за «Тосно», получил травму в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», который состоялся 18 апреля.

Ранее стало известно, что Погребняк стал игроком ФК «Урал».

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