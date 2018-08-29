В Федерации футбола Египта рассказали, чем Салах остался недоволен на ЧМ-2018 в России

Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль объяснил, почему нападающий сборной страны Мохаммед Салах остался недоволен организацией во время пребывания в Грозном на чемпионате мира 2018 года.

«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. То, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время», — приводит слова Исмаэля «Чемпионат».

Футболист предпочитает готовиться к матчам в тихой, спокойной обстановке. На ЧМ-2018 сборная Египта потерпела поражение во всех трёх матчах группового этапа.

Ранее член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф обратился к нападающему «Ливерпуля» и сборной страны Мохаммеду Салаху после критики спортсмена в адрес местных футбольных властей.