В Федерации футбола Египта рассказали, чем Салах остался недоволен на ЧМ-2018 в России
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«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. То, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время», — приводит слова Исмаэля «Чемпионат».
Футболист предпочитает готовиться к матчам в тихой, спокойной обстановке. На ЧМ-2018 сборная Египта потерпела поражение во всех трёх матчах группового этапа.
Ранее член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф обратился к нападающему «Ливерпуля» и сборной страны Мохаммеду Салаху после критики спортсмена в адрес местных футбольных властей.