В Египте напомнили Салаху про местонахождение его матери после критики в адрес федерации

Член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф обратился к нападающему «Ливерпуля» и сборной страны Мохаммеду Салаху после критики спортсмена в адрес местных футбольных властей.

«Хотел бы напомнить Салаху, что его мать всё ещё в Египте. Ты находишься за границей и можешь делать всё, что захочешь. Думаю, многие поймут, о чём я», — написал Латиф в Twitter. Сообщение приводит Al-Jazeera.

Салах выразил недовольство организацией безопасности игроков на чемпионате мира 2018 года в России. Спортсмен жаловался на то, что его постоянно отвлекали от подготовки к матчам.

Ранее Салах заявил, что Федерация футбола Египта игнорирует его претензии.