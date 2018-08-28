Футболист «Крыльев Советов» Ланин заявил, что арбитр Вилков нецензурно выразился в его адрес во время матча с «Енисеем»

Короткая ссылка
Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Олег Ланин прокомментировал эпизод со своим удалением в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем», который судил арбитр Михаил Вилков.
Футболист «Крыльев Советов» Ланин заявил, что арбитр Вилков нецензурно выразился в его адрес во время матча с «Енисеем»
  • РИА Новости

«Вилков сказал, что я держал Марко Обрадовича руками и что это вторая жёлтая карточка. Я ему отвечаю, что соперник меня, вообще-то, по лицу ударил, на что он заявил: «Иди с поля». Причём нецензурно», — приводит слова Ланина «Спорт-Экспресс».

Он также высказал мнение о возможном запрете на критику судейства, который может быть внесён в регламент турнира.

«Судьи, значит, могут матом на нас кричать... Почему-то, когда Вилков нецензурно выразился в адрес одного игрока «Енисея», тот ему ничего не ответил. Потому что, если мы что-то возразим, нас сразу удаляют. Где последовательность?» — добавил игрок.

Матч между «Енисеем» и «Крыльями Советов» завершился победой красноярской команды со счётом 1:0. Ланин, получивший две жёлтые карточки за матч, был удалён на 34-й минуте.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов принял извинения главы ДСИ РФС Александра Егорова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить