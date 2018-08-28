Кэхилл принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу

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Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл сообщил, что принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу.
Кэхилл принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу
  • ©Marius Becker
  • globallookpress.com

«Я думаю, пришла пора уйти из сборной. Это подходящий момент. Я очень горжусь тем, чего достиг, проведя 60 матчей. Я был капитаном своей сборной несколько раз, что стало для меня большой честью и большой гордостью», — приводит слова Кэхилла пресс-служба «Челси».

Он отметил, что не исключает возможного возвращения в национальную команду.

«Если я когда-либо понадоблюсь сборной, я готов», — добавил 32-летний защитник.

Кэхилл дебютировал за сборную Англии в 2010 году и с тех пор принял участие в 61 матче, забив пять голов. В составе национальной команды он выступал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионате Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что Джейми Варди завершил карьеру в сборной Англии.

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