Кэхилл принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу

Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл сообщил, что принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу.

«Я думаю, пришла пора уйти из сборной. Это подходящий момент. Я очень горжусь тем, чего достиг, проведя 60 матчей. Я был капитаном своей сборной несколько раз, что стало для меня большой честью и большой гордостью», — приводит слова Кэхилла пресс-служба «Челси».

Он отметил, что не исключает возможного возвращения в национальную команду.

«Если я когда-либо понадоблюсь сборной, я готов», — добавил 32-летний защитник.

Кэхилл дебютировал за сборную Англии в 2010 году и с тех пор принял участие в 61 матче, забив пять голов. В составе национальной команды он выступал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионате Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что Джейми Варди завершил карьеру в сборной Англии.