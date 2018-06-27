Депутат Свищёв пообещал вылечить Родченкова, если тот покается перед Россией

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о попытке информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова покончить жизнь самоубийством.
Депутат Свищёв пообещал вылечить Родченкова, если тот покается перед Россией
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Он напомнил, что Родченков проходил лечение в российских психиатрических больницах.

«Теперь в США понимают, что мы были правы, говоря о его психических отклонениях, а тем более о склонности к самоубийству, что сейчас и подтвердилось», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что на Родченкова оказывают давление спецслужбы США. Депутат считает, что информатор WADA испытывает «огромный психологический стресс».

«Поэтому, как мне кажется, надо посоветовать ему покаяться перед российским правосудием, перед народом, приехать в Россию, пройти здесь курс реабилитации. Мы его вылечим, и Родченков будет жить на территории России», — заявил Свищёв.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов сообщил, что информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР.

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