Стало известно о попытке Родченкова покончить с собой

Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — цитирует Telegram-канал RT Ионова.

По его словам, инцидент произошёл 19 июня. Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения «911». Информатор WADA был доставлен в психоневрологическую клинику.

В квартире были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьёзных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — добавил Ионов.

В 2016 году в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.