Стало известно о попытке Родченкова покончить с собой

Короткая ссылка
Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
Стало известно о попытке Родченкова покончить с собой
  • © Netflix
  • globallookpress.com

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — цитирует Telegram-канал RT Ионова.

По его словам, инцидент произошёл 19 июня. Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения «911». Информатор WADA был доставлен в психоневрологическую клинику.

В квартире были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьёзных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — добавил Ионов.

В 2016 году в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить