Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева официально объявила о завершении спортивной карьеры.

«После окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребёнка и совмещать это со спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения. Это обдуманное и нелёгкое решение, но я завершаю спортивную карьеру. Время в большом спорте останется незабываемым», — приводит слова Домрачевой TUT.by.

31-летняя Домрачева является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Она завоевала золото Игр в Сочи в пасьюте, индивидуальной гонке и гонке с общим стартом. Ещё одну золотую медаль спортсменка выиграла на ОИ-2018 в эстафете. В её активе также бронза ОИ-2010 в индивидуальной гонке и серебро ОИ-2018 в масс-старте.

Домрачева также является двукратной чемпионкой мира и Европы. На её счету четыре серебра и одна бронза мировых первенств. На этапах Кубка мира она в общей сложности 81 раз поднималась на подиум, 34 из которых — на верхнюю ступень. В 2015 году Домрачева стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Ранее сообщалось, что партнёр Домрачевой по сборной Белоруссии Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру.