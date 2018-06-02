Биатлонистка Скардино объявила о завершении спортивной карьеры

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры.

«Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя, а не после. Не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Самый главный фактор — я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет», — приводит слова Скардино «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

33-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр-2014 в индивидуальной гонке. В её активе также бронза чемпионата мира 2011 года в эстафете и две золотые награды чемпионатов Европы — в 2007 году в эстафете и в 2016 году в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ирина Услугина пропустят сезон-2018/19 из-за беременности.