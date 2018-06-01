Биатлонистки Акимова и Услугина пропустят сезон-2018/19 из-за беременности

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Татьяна Акимова и Ирина Услугина не включены в состав команды на следующий сезон по причине беременности.

«Обе отсутствуют в списке по женским причинам. Девушки просили не афишировать это, но поскольку мы понимаем, что нас в любом случае будут спрашивать об их отсутствии, то замалчивать это невозможно. Они ушли в декрет», — цитирует Норицына ТАСС.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на следующий сезон.

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