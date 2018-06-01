Стал известен состав сборной России по биатлону на следующий сезон

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Союз биатлонистов России (СБР) во главе с президентом Владимиром Драчёвым утвердил состав сборной команды России на следующий сезон.

Об этом сообщает официальный сайт СБР.

В состав основной мужской сборной России вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко и Семён Сучилов.

В состав женской команды вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова и Светлана Миронова.

Ранее Губерниев прокомментировал тренерские назначения в сборной России по биатлону.

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