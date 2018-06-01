Стал известен состав сборной России по биатлону на следующий сезон
Об этом сообщает официальный сайт СБР.
В состав основной мужской сборной России вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко и Семён Сучилов.
В состав женской команды вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова и Светлана Миронова.
Ранее Губерниев прокомментировал тренерские назначения в сборной России по биатлону.