Губерниев прокомментировал тренерские назначения в сборной России по биатлону
«Однако, интересно! Наши биатлонисты, кто бы их ни тренировал, всех победят!» — написал Губерниев в Instagram.
История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается !!!! Польховский не будет тренером женской команды !!! Норицын и Башкиров идут на первую команду , Падин и Коновалов на резервную !!! !!! По мужчинам - Хованцев и Идинов , Хованцев и главный тренер сборной !!! Однако , интересно !!!! Наши биатлонисты , кто бы их не тренировал , всех победят !!!! 😜😜😜😜🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #тренеры
Ранее новый глава СБР Драчёв рассказал, что ему не нравится в сборной России по биатлону.