Губерниев прокомментировал тренерские назначения в сборной России по биатлону

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Анатолия Хованцева на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону и Виталия Норицына на должность наставника женской национальной команды.

«Однако, интересно! Наши биатлонисты, кто бы их ни тренировал, всех победят!» — написал Губерниев в Instagram.

История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается !!!! Польховский не будет тренером женской команды !!! Норицын и Башкиров идут на первую команду , Падин и Коновалов на резервную !!! !!! По мужчинам - Хованцев и Идинов , Хованцев и главный тренер сборной !!! Однако , интересно !!!! Наши биатлонисты , кто бы их не тренировал , всех победят !!!! 😜😜😜😜🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #тренеры

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

Ранее новый глава СБР Драчёв рассказал, что ему не нравится в сборной России по биатлону.

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