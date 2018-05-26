Губерниев прокомментировал тренерские назначения в сборной России по биатлону

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Анатолия Хованцева на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону и Виталия Норицына на должность наставника женской национальной команды.

«Однако, интересно! Наши биатлонисты, кто бы их ни тренировал, всех победят!» — написал Губерниев в Instagram.

Ранее новый глава СБР Драчёв рассказал, что ему не нравится в сборной России по биатлону.