Новый глава СБР Драчёв рассказал, что ему не нравится в сборной России по биатлону

Новоизбранный президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что ему особенно не нравится в сборной России.

«В составах команды всё время одни и те же. Мне это не нравится. Если человек несколько лет работает, а результатов нет — надо его менять, приглашать тренеров из регионов, пусть он учится. Может быть, у него получится лучше», — приводит слова Драчёва Sport24.

Он также рассказал, что со спортсменами аналогичная ситуация. По его словам, спортсмен, не показывающий хороших результатов на этапах Кубка мира, должен освободить место в сборной России.

«Со спортсменами так же: если результата нет — ты не занимаешь чьё-то место. Не показываешь уровень — до свидания, отправляем тебя на Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). Проявишь себя — вернёшься. Лучшего на IBU будем подключать, такая ротация никогда не вредила, шла только на пользу», — сказал Драчёв.

Ранее IBU отказался комментировать информацию о возможном вхождении Федерации биатлона Республики Крым в состав СБР.