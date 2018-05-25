IBU отказывается комментировать вхождение крымской Федерации биатлона в состав СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) не располагает официальными данными о возможном вхождении Федерации биатлона Республики Крым в состав Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу IBU.

«IBU не имеет официальной информации по этой теме, и IBU обычно не комментирует решения своих участников, членов организации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Драчёв не ждёт санкций IBU из-за включения Крыма в состав СБР.