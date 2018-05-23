Драчёв не ждёт санкций IBU из-за включения Крыма в состав СБР

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Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв ответил на вопрос, ожидает ли он санкций от Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с включением Федерации биатлона Крыма в состав организации.

«Вообще не задумывались об этом. Это наша территория. Как мы можем отказать своим гражданам? Сейчас создаётся федерация, есть люди, которые готовят её создание юридически», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Крым будет включён в состав СБР после подготовки полного пакета документов. По словам главы СБР, это произойдёт в сентябре.

«Вы же понимаете, что мы можем использовать Крым как летнюю тренировочную базу, как восстановительную базу, как место для разгрузки спортсменов в мае, сентябре, октябре и так далее. Очень интересна возможность строительства какого-нибудь восстановительного, реабилитационного центра. Крым — наша здравница», — заявил Драчёв.

Ранее сообщалось, что Федерация биатлона Крыма войдёт в состав СБР.

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