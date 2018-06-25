Губерниев сообщил, что Домрачева решила завершить карьеру
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- globallookpress.com
«И всё же Даша Домрачева уходит из большого спорта! Единственная в мире четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону! Герой Беларуси! Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать! Желаю удачи и новых побед в жизни!» — написал Губерниев в Instagram.
31-летняя белоруска является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также обладательницей Большого хрустального глобуса.
Ранее сообщалось, что партнёр Домрачевой по сборной Белоруссии Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру.