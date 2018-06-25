Губерниев сообщил, что Домрачева решила завершить карьеру

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева приняла решение завершить спортивную карьеру.

«И всё же Даша Домрачева уходит из большого спорта! Единственная в мире четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону! Герой Беларуси! Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать! Желаю удачи и новых побед в жизни!» — написал Губерниев в Instagram.

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 25 Июн 2018 в 2:53 PDT

31-летняя белоруска является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также обладательницей Большого хрустального глобуса.

Ранее сообщалось, что партнёр Домрачевой по сборной Белоруссии Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру.