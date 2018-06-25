Надаль вернулся на первую строчку рейтинга ATP, опередив Федерера

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 25 июня рейтинг спортсменов.
Надаль вернулся на первую строчку рейтинга ATP, опередив Федерера
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, испанец Рафаэль Надаль вернулся на первую строчку, потеснив швейцарца Роджера Федерера. Немец Александр Зверев и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сохранили свои третье и четвёртое места. Хорват Марин Чилич поднялся на пятое место, опередив болгарина Григора Димитрова.

Лучшим из россиян остался Андрей Рублёв. В обновлённой версии рейтинга он опустился с 32-го на 34-е место.

Карен Хачанов переместился на четыре позиции, расположившись на 40-й строчке рейтинга.

Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный потеряли по шесть позиций и заняли 59-е, 82-е и 100-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович назвал главного фаворита Уимблдона-2018.

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