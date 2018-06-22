Джокович назвал главного фаворита Уимблдона-2018

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Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не относит себя к числу фаворитов предстоящего третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Джокович назвал главного фаворита Уимблдона-2018
  • © Simon Dael
  • globallookpress.com

«Я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Роджер Федерер — явный фаворит. В этом нет сомнений. Рафаэль Надаль в последние годы не так хорошо выступал на этом турнире по своим стандартам, но он несколько раз выигрывал Уимблдон. Он входит в число кандидатов на титул», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Серб также не исключил, что остальные представители «большой четвёрки» — он и британец Энди Маррей — могут далеко зайти на Уимблдоне-2018.

Джокович является трёхкратным победителем Уимблдона. 

Ранее российская теннисистка Елена Веснина снялась с третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона — из-за травмы колена.

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