Джокович назвал главного фаворита Уимблдона-2018

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не относит себя к числу фаворитов предстоящего третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

«Я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Роджер Федерер — явный фаворит. В этом нет сомнений. Рафаэль Надаль в последние годы не так хорошо выступал на этом турнире по своим стандартам, но он несколько раз выигрывал Уимблдон. Он входит в число кандидатов на титул», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Серб также не исключил, что остальные представители «большой четвёрки» — он и британец Энди Маррей — могут далеко зайти на Уимблдоне-2018.

Джокович является трёхкратным победителем Уимблдона.

Ранее российская теннисистка Елена Веснина снялась с третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона — из-за травмы колена.