Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции, Сироткин — 15-й

Короткая ссылка
Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции, Сироткин — 15-й
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Британец опередил своего ближайшего преследователя — голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 7,090 секунды. Тройку замкнул финн Кими Райкконен из «Феррари», отставший от победителя на 25,888 секунды.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе гонки 15-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл не смог финишировать.

Благодаря победе Хэмилтон вновь возглавил зачёт пилотов (145 очков), опередив немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (131 балл). Тройку замыкает австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Ранее сообщалось, что экипаж Фернандо Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить