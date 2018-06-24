Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции, Сироткин — 15-й

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Британец опередил своего ближайшего преследователя — голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 7,090 секунды. Тройку замкнул финн Кими Райкконен из «Феррари», отставший от победителя на 25,888 секунды.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе гонки 15-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл не смог финишировать.

🏁 CLASSIFICATION (RACE FINISH) 🏁



A controlled race from Hamilton and the 26th different circuit where he's won!#FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/EAr0dCXJ5f — Formula 1 (@F1) 24 июня 2018 г.

Благодаря победе Хэмилтон вновь возглавил зачёт пилотов (145 очков), опередив немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (131 балл). Тройку замыкает австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Ранее сообщалось, что экипаж Фернандо Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».