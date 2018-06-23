Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин — 19-й
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- Reuters
Свой лучший круг на автодроме «Поль Рикар» Хэмилтон проехал за 1 минуту 30,029 секунды, благодаря чему завоевал 75-й поул-позишен в карьере.
Вторым стал его напарник по «Мерседес» финн Валттери Боттас. Тройку замкнул лидер чемпионата, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 20-й результат.
QUALIFYING, Q3 CLASSIFICATION: Hamilton's 75th career pole, and his 3rd this season 👏 #FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/aVpHG4i6y1— Formula 1 (@F1) 23 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Франции.