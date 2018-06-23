Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин — 19-й

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Свой лучший круг на автодроме «Поль Рикар» Хэмилтон проехал за 1 минуту 30,029 секунды, благодаря чему завоевал 75-й поул-позишен в карьере.

Вторым стал его напарник по «Мерседес» финн Валттери Боттас. Тройку замкнул лидер чемпионата, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 20-й результат.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Франции.