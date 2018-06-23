Свечников — о драфте НХЛ: это лучший момент в моей жизни
«Я ждал этого два года, с момента приезда в Северную Америку. Это лучший момент в моей жизни. Ощущения наилучшие, ведь сбылась моя мечта», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.
Он заявил, что был уверен: «Каролина» сделает выбор в его пользу. Он также поделился мыслями о своём будущем в команде.
«Про место в команде мы ещё не говорили, для этого пока слишком рано. Конечно, я хочу сразу закрепиться в команде и играть в топ-6. Но для этого надо хорошо поработать летом», — заключил Свечников.
Ранее сообщалось, что хоккеист Свечников был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ-2018.