Хоккеист Свечников был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ-2018

Российский нападающий Андрей Свечников был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» под общим вторым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года.

В американском Далласе завершился первый раунд драфта-2018. Под общим первым номером был взят 17-летний шведский защитник Расмус Далин. Его выбрал «Баффало Сэйбрз». Под третьим номером выбрали финского нападающего Йеспери Котканиеми («Монреаль Канадиенс»).

Также в первом раунде драфта выбрали ещё троих россиян. Нападающий челябинского «Трактора Виталий Кравцов (девятый номер драфта) стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко (15-й) будет играть за «Флорида Пэнтерз», а Александр Алексеев (31-й) — за «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба лиги.

Ранее бывший главный тренер обладателя Кубка Стэнли сезона-2017/18 «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц возглавил «Нью-Йорк Айлендерс».