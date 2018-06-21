Бывший тренер «Вашингтона» Тротц возглавил «Айлендерс»

Бывший главный тренер обладателя Кубка Стэнли сезона-2017/18 «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц возглавил «Нью-Йорк Айлендерс».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Подробности соглашения с 62-летним специалистом не разглашаются.

Тротц возглавлял «Вашингтон» с 2014 по 2018 год и в заключительный сезон работы в клубе привёл его к первой в истории команды победе в Кубке Стэнли. До этого с 1998 по 2014 год канадец работал в «Нэшвилл Предаторз».

«Айлендерс», который в прошлом сезоне возглавлял Даг Уайт, занял 11-е место в Восточной конференции и второй раз подряд не смог выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Тротц покинул «Вашингтон» после завоевания Кубка Стэнли.