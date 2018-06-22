Сын экс-футболиста «Барселоны» Клюйверта перешёл в итальянскую «Рому»
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Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
Welcome to #ASRoma, Justin Kluivert! 🐺— AS Roma English (@ASRomaEN) 22 июня 2018 г.
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19-летний форвард выступал за амстердамский «Аякс», в составе которого забил 11 голов в 36 матчах в прошедшем сезоне.
Сумма трансфера составила €17,25 млн. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.
Ранее бельгийский полузащитник Раджа Наингголан прокомментировал свой уход из «Ромы» в миланский «Интер».