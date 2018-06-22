Футболист Наингголан: решение об уходе из «Ромы» принимал не я

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Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан прокомментировал свой уход из итальянской «Ромы» в миланский «Интер».
Футболист Наингголан: решение об уходе из «Ромы» принимал не я
  • © Maurizio Borsari
  • globallookpress.com

«Каждый момент, прожитый в футболке «Ромы», навсегда останется со мной. Я ухожу, отдав всего себя за эти четыре сезона. Решение об уходе принимал не я. Его принял клуб», — приводит слова Наингголана сайт gianlucadimarzio.com.

Он также рассказал, почему перешёл именно в миланский «Интер».

«Интер» хотел заполучить меня больше других. Я могу только поблагодарить Спаллетти и клуб. Я рад, что снова буду работать с великим тренером», — заключил Наингголан.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» договорился с «Ромой» о трансфере бельгийского футболиста Раджи Наингголана.

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