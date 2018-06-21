Футболист сборной Ирландии стал жертвой нападения в баре в Испании

Защитник сборной Ирландии по футболу и английского клуба «Ньюкасл» Киран Кларк подвергся нападению в одном из баров испанского города Магалуф на острове Мальорка.

Инцидент между футболистом и подозреваемым, гражданином Великобритании, возник на танцполе, сообщает BBC.

После драки Кларк был доставлен в местную больницу. Он находился без сознания, на нём были синяки и ссадины. Британцу предъявили обвинения, однако впоследствии отпустили.

Ранее сообщалось, что чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глену Дэвису грозит семь лет тюрьмы за нападение на человека и нанесение тяжких телесных повреждений.