Футболист сборной Ирландии стал жертвой нападения в баре в Испании
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Инцидент между футболистом и подозреваемым, гражданином Великобритании, возник на танцполе, сообщает BBC.
После драки Кларк был доставлен в местную больницу. Он находился без сознания, на нём были синяки и ссадины. Британцу предъявили обвинения, однако впоследствии отпустили.
Ранее сообщалось, что чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глену Дэвису грозит семь лет тюрьмы за нападение на человека и нанесение тяжких телесных повреждений.