Чемпиону НБА грозит семь лет тюрьмы за избиение человека

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Чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глену Дэвису грозит семь лет тюрьмы за нападение на человека и нанесение тяжких телесных повреждений.
Чемпиону НБА грозит семь лет тюрьмы за избиение человека
  • Reuters

Об этом сообщает TMZ.

В Голливуде на парковке рядом с одним из ночных клубов Дэвис избил прохожего после того, как тот сделал замечание насчёт стиля вождения. Экс-баскетболист выбил зуб, сломал рёбра и лицевые кости прохожему. Пострадавшему потребовалась госпитализация. За подобные правонарушения 32-летнему Дэвису грозит до семи лет тюрьмы.

В феврале Дэвис был арестован после того, как в его номере отеля обнаружили портфель со 126 г  марихуаны и более 92 тыс. долларов наличными.

Дэвис провёл в НБА девять сезонов, выступая за «Бостон», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс». В составе «Бостона» он стал чемпионом НБА в 2008 году.

Ранее центровому клуба «Нью-Йорк Никс» Энесу Кантеру грозило тюремное заключение за публичное оскорбление президента Турции Реджепа Эрдогана.

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