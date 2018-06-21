Песков рассказал о встрече Путина с экс-президентом ФИФА Блаттером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина с бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером, которая состоялась 20 июня.

«Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить вам не можем. У президента случаются частные встречи», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Блаттер, отстранённый от футбольной деятельности на шесть лет по итогам расследования комитета ФИФА по этике, приехал на мундиаль в Россию как частное лицо.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018 по футболу.