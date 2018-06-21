Песков рассказал о встрече Путина с экс-президентом ФИФА Блаттером

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина с бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером, которая состоялась 20 июня.
Песков рассказал о встрече Путина с экс-президентом ФИФА Блаттером
  • ©Marcus Brandt
  • globallookpress.com

«Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить вам не можем. У президента случаются частные встречи», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Блаттер, отстранённый от футбольной деятельности на шесть лет по итогам расследования комитета ФИФА по этике, приехал на мундиаль в Россию как частное лицо.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018 по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить