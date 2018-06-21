Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ по итогам сезона-2017/18

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Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2017/18.
Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ по итогам сезона-2017/18
  • Reuters

Состав двух пятёрок был объявлен в ходе торжественной церемонии закрытия сезона-2017/18 в Лас-Вегасе.

Кучеров стал третьим в списке лучших бомбардиров в лиге, набрав 100 очков в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 очков в 17 встречах.

Кучеров единственный из россиян был включён в символическую сборную НХЛ в прошедшем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» рассматривает возможность обмена Панарина в другой клуб НХЛ.

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