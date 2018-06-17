Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Орсером
- © Naoki Nishimura
- globallookpress.com
Американский фигурист Джейсон Браун сообщил об этом в своём Twitter.
«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал ещё лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», — написал Браун.
По окончании сезона-2017/18 россиянка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Орсеру.
Ранее Евгения Медведева поделилась впечатлениями от работы на телевизионном проекте «Ледниковый период. Дети».