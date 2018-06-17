Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Орсером

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Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером.
Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Орсером
  • © Naoki Nishimura
  • globallookpress.com

Американский фигурист Джейсон Браун сообщил об этом в своём Twitter.

«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал ещё лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», — написал Браун.

По окончании сезона-2017/18 россиянка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Орсеру.

Ранее Евгения Медведева поделилась впечатлениями от работы на телевизионном проекте «Ледниковый период. Дети».

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