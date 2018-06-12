Фигуристка Медведева поделилась впечатлениями от работы на телевидении

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась впечатлениями от работы на телевизионном проекте «Ледниковый период. Дети».

«Опыт на самом деле огромный. Если брать проект «Ледниковый период. Дети», то в начале его я волновалась безумно, чувствовала себя неуверенно. Но под конец проекта уже втянулась, мне понравилось общаться с ребятами. Я научилась работать с аппаратурой. Для меня всё это стало гораздо интереснее ближе к концу проекта», — сказала Медведева.

Она также не исключила вариант продолжения карьеры на телевидении после завершения выступлений в профессиональном спорте.

Ранее Евгения Медведева оценила важность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.