Экс-баскетболист НБА Хиксон арестован за вооружённое ограбление

Бывший игрок нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Хиксон был арестован за вооружённое ограбление.

Хиксон подозревается в проникновении в чужой дом, сообщает Chicago Tribune. В преступлении принимали участие как минимум два человека, однако наказание грозит лишь бывшему баскетболисту. Хиксон получил арест без права залога.

Хиксон выступал в таких клубах НБА, как «Кливленд Кавальерс», «Сакраменто Кингз», «Портленд Блэйзерз», «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардз». В общей сложности он провёл 534 игры в НБА.

Ранее полиция задержала 23-летнего игрока клуба «Милуоки Бакс» Стерлинга Брауна за нарушение правил парковки, применив при аресте электрошоковое оружие.