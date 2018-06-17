Экс-баскетболист НБА Хиксон арестован за вооружённое ограбление

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Бывший игрок нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Хиксон был арестован за вооружённое ограбление.
Экс-баскетболист НБА Хиксон арестован за вооружённое ограбление
  • ©David Santiago
  • globallookpress.com

Хиксон подозревается в проникновении в чужой дом, сообщает Chicago Tribune. В преступлении принимали участие как минимум два человека, однако наказание грозит лишь бывшему баскетболисту. Хиксон получил арест без права залога.

Хиксон выступал в таких клубах НБА, как «Кливленд Кавальерс», «Сакраменто Кингз», «Портленд Блэйзерз», «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардз». В общей сложности он провёл 534 игры в НБА. 

Ранее полиция задержала 23-летнего игрока клуба «Милуоки Бакс» Стерлинга Брауна за нарушение правил парковки, применив при аресте электрошоковое оружие.

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