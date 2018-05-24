Полиция задержала игрока НБА за неправильную парковку, применив электрошокер

Полиция задержала 23-летнего игрока клуба «Милуоки Бакс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стерлинга Брауна за нарушение правил парковки, применив при аресте электрошоковое оружие.

Как сообщает CNN, инцидент произошёл ещё в январе. Полицейские грубо указали баскетболисту на нарушение им правил парковки, проверили его водительские права, затем потребовали вытащить руки из карманов, а когда он отказался это сделать, повалили его на землю и использовали электрошоковое оружие — тазер.

Отмечается, что Браун провёл некоторое время за решёткой, но был отпущен без предъявления обвинений, а начальник полиции Милуоки Альфонсо Моралес извинился за поведение своих сотрудников и заявил, что виновные понесли дисциплинарное наказание.

Milwaukee police have released body camera video of the arrest and tasing of NBA player Sterling Brown as the department's chief apologized for the incident. (Video contains graphic imagery) https://t.co/7eS0Tae4iSpic.twitter.com/pJehO6l10O — CNN (@CNN) 24 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд НБА по точным броскам с игры в плей-офф.