Полиция задержала игрока НБА за неправильную парковку, применив электрошокер

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Полиция задержала 23-летнего игрока клуба «Милуоки Бакс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стерлинга Брауна за нарушение правил парковки, применив при аресте электрошоковое оружие.

Как сообщает CNN, инцидент произошёл ещё в январе. Полицейские грубо указали баскетболисту на нарушение им правил парковки, проверили его водительские права, затем потребовали вытащить руки из карманов, а когда он отказался это сделать, повалили его на землю и использовали электрошоковое оружие — тазер.

Отмечается, что Браун провёл некоторое время за решёткой, но был отпущен без предъявления обвинений, а начальник полиции Милуоки Альфонсо Моралес извинился за поведение своих сотрудников и заявил, что виновные понесли дисциплинарное наказание.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд НБА по точным броскам с игры в плей-офф.

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