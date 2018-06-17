Игрок сборной Нигерии Идову рассказал, что «Амкар» должен ему зарплату за три месяца

Защитник сборной Нигерии по футболу Брайан Идову, отыгравший прошлый сезон на клубном уровне в составе «Амкара», рассказал, что коллектив из Перми не выполнил все условия контракта.

«Долги есть. Должны зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с этими деньгами попрощался, но раньше «Амкар» вроде бы всегда выплачивал, и президент вроде бы пообещал», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Идову, ситуация в «Амкаре» отвлекает его от выступлений на чемпионате мира в России, несмотря на то, что формально защитник уже является свободным агентом.

«Жалко болельщиков. Никто из команды не пропадёт, все найдут место для трудоустройства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Амкар» не прошёл лицензирование на сезон-2018/19 и не сыграет в следующем чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).