Игрок сборной Нигерии Идову рассказал, что «Амкар» должен ему зарплату за три месяца
- Reuters
«Долги есть. Должны зарплату за три месяца и премиальные за пять игр. Морально я с этими деньгами попрощался, но раньше «Амкар» вроде бы всегда выплачивал, и президент вроде бы пообещал», — цитирует футболиста ТАСС.
По словам Идову, ситуация в «Амкаре» отвлекает его от выступлений на чемпионате мира в России, несмотря на то, что формально защитник уже является свободным агентом.
«Жалко болельщиков. Никто из команды не пропадёт, все найдут место для трудоустройства», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Амкар» не прошёл лицензирование на сезон-2018/19 и не сыграет в следующем чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).