Генменеджер «Сент-Луиса»: попросили Ковальчука рассмотреть наш вариант

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг подтвердил заинтересованность в переходе российского нападающего Ильи Ковальчука.

«Перед нами всегда стоит цель улучшить команду. Мы такие же, как и остальные. Ковальчуку 35 лет, а с игроками такого возраста риск есть всегда», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что Ковальчук может потерять форму только к 41 году, а может вернуться в НХЛ и провалиться.

«И всё же его персона интригует. Его визит к нам пока даже не запланирован, но мы поговорили с его агентом и попросили рассмотреть наш вариант», — добавил Армстронг.

Ранее сообщалось, что Ковальчук встретился с представителями клуба НХЛ «Сан-Хосе».