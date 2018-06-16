Генменеджер «Сент-Луиса»: попросили Ковальчука рассмотреть наш вариант

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг подтвердил заинтересованность в переходе российского нападающего Ильи Ковальчука.
Генменеджер «Сент-Луиса»: попросили Ковальчука рассмотреть наш вариант
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Перед нами всегда стоит цель улучшить команду. Мы такие же, как и остальные. Ковальчуку 35 лет, а с игроками такого возраста риск есть всегда», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что Ковальчук может потерять форму только к 41 году, а может вернуться в НХЛ и провалиться.

«И всё же его персона интригует. Его визит к нам пока даже не запланирован, но мы поговорили с его агентом и попросили рассмотреть наш вариант», — добавил Армстронг.

Ранее сообщалось, что Ковальчук встретился с представителями клуба НХЛ «Сан-Хосе».

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