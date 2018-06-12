Ковальчук встретился с представителями клуба НХЛ «Сан-Хосе»

Девять клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в подписании российского нападающего Ильи Ковальчука.

После встречи с руководством «Лос-Анджелес Кингз» россиянин провёл переговоры с представителями клуба «Сан-Хосе Шаркс», сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер в Twitter.

Ковальчук, в последние сезоны выступавший за санкт-петербургский СКА, стал неограниченно свободным агентом по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Илья Ковальчук ведёт переговоры о переходе в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».