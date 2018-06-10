СМИ: Ковальчук ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе»
- globallookpress.com
Об этом сообщает TSN.
По информации издания, Ковальчук в настоящий момент находится в Калифорнии, он уже общался с представителями «Лос-Анджелеса». Вскоре его ожидает встреча с руководством «Сан-Хосе».
После окончания минувшего сезона в Континентальной хоккейной лиге Ковальчук заявил о желании вернуться в НХЛ и провести там два-три года.
Ранее сообщалось, что Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза.