Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза
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Об этом сообщает пресс-служба бейсбольной команды.
Обладатель «Конн Смайт Трофи» смог выполнить бросок лишь со второй попытки.
When you win the Conn Smythe Trophy, you get as many mulligans as you want.#OnePursuit // #ALLCAPSpic.twitter.com/oJ0BfR9P60— Washington Nationals (@Nationals) 9 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина.