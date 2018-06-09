Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча команды «Вашингтон Нэшионалс», где произвёл символический бросок.

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Об этом сообщает пресс-служба бейсбольной команды. Обладатель «Конн Смайт Трофи» смог выполнить бросок лишь со второй попытки. When you win the Conn Smythe Trophy, you get as many mulligans as you want.#OnePursuit // #ALLCAPSpic.twitter.com/oJ0BfR9P60 — Washington Nationals (@Nationals) 9 июня 2018 г. Ранее сообщалось, что баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина.