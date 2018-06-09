Баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина

Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Джефф Грин приехал на четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» в игровом свитере капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина.

Таким образом Грин, родившийся в столице США, поздравил хоккейный клуб с первой в истории победой в Кубке Стэнли, сообщает РИА Новости.

Клуб Грина не смог повторить успех «Вашингтона» и уступил в своей финальной серии «Голден Стэйт» со счётом 0:4.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина с победой в розыгрыше Кубке Стэнли — главного трофея НХЛ.