Баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина

Короткая ссылка
Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Джефф Грин приехал на четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» в игровом свитере капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина.
Баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина
  • © brkicks / Instagram

Таким образом Грин, родившийся в столице США, поздравил хоккейный клуб с первой в истории победой в Кубке Стэнли, сообщает РИА Новости.

Клуб Грина не смог повторить успех «Вашингтона» и уступил в своей финальной серии «Голден Стэйт» со счётом 0:4.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина с победой в розыгрыше Кубке Стэнли — главного трофея НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Баскетбол Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить