Баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина
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Таким образом Грин, родившийся в столице США, поздравил хоккейный клуб с первой в истории победой в Кубке Стэнли, сообщает РИА Новости.
Клуб Грина не смог повторить успех «Вашингтона» и уступил в своей финальной серии «Голден Стэйт» со счётом 0:4.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина с победой в розыгрыше Кубке Стэнли — главного трофея НХЛ.