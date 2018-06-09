Фетисов поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с НСН поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.

«Я поздравляю Овечкина. Я понимаю, что такое терпение. Терпение — это одно из качеств успешности. Я свой первый кубок тоже выиграл в 39 лет, пришлось терпеть. Очень рад и счастлив за него, за его семью», — заявил Фетисов.

Он также назвал молодцами и других хоккеистов команды — Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Ранее министр спорта России Павел Колобков поздравил Овечкина, Кузнецова и Орлова с победой в Кубке Стэнли.

Также сообщалось, что определена дата чемпионского парада «Вашингтона».

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