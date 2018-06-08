Колобков поздравил Овечкина, Кузнецова и Орлова с победой в Кубке Стэнли

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Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с завоеванием Кубка Стэнли.
Колобков поздравил Овечкина, Кузнецова и Орлова с победой в Кубке Стэнли
  • globallookpress.com

«Поздравляю Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с фантастической победой. Кубок Стэнли является самым желанным трофеем для любого хоккеиста», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Министр спорта выразил удовлетворение тем, что российские хоккеисты стали настоящими героями в глазах всего мира.

«Александру понадобилось 13 лет, чтобы достичь заветной цели. Я восхищаюсь им, его трудолюбием и талантом», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад клуба НХЛ «Вашингтон» будет проведён на следующей неделе.

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